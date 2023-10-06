Volkswagen готує електричного наступника Transporter із запасом ходу 380 км (фото)

Volkswagen Transporter наступного покоління буде побудований на новій платформі. Модель вперше отримає електричну установку з великим запасом ходу.

Мікроавтобус Volkswagen Transporter наступного покоління стане електромобілем. Модель буде заснована на новій архітектурі, розробленій спільно з Ford. Про це розповіли на сайті Autocar.

Volkswagen Transporter нового покоління розділить платформу з Ford Transit Custom. Обидві моделі збиратимуть на заводі Ford Otosan у Туреччині.

Новий Volkswagen Transporter розділить платформу з Ford Transit Custom Фото: Ford

Мікроавтобус, як і раніше, буде запропонований у версіях Shuttle, Kombi та Cargo. Також модель може отримати спортивну модифікацію Sportline.

Volkswagen Transporter наступного покоління вперше не стане основою для кемпера California. Будинок на колесах буде створено на базі Multivan.

У Volkswagen наголосили, що нові Transporter і Multivan сильно відрізнятимуться один від одного. Друга модель стане набагато розкішнішою.

Електромобіль Volkswagen Transporter зможе проїхати до 380 км на одному заряді. Його оснастять електромотором потужністю від 134 до 215 к.с.

Попри електрифікацію, новий мікроавтобус може бути запропонований і з ДВЗ. На вибір буде доступно кілька силових установок.

Новий Volkswagen Transporter матиме майже однакові габарити з Ford Transit Custom. Електромобіль отримає корисне навантаження до 1100 кг.

Початкова вартість мікроавтобуса становитиме близько 42 600 доларів. Дебют новинки заплановано на 2024 рік.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen розробляє нове покоління електромобілів у лінійці Project Trinity.