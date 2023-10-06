В Індонезії провели незвичайний тюнінг-захід з десятками яскравих авто (відео)
На виставці помітили яскравий хетчбек Honda Civic, широкий Porsche 911 і електромобіль Hyundai Ioniq 5 з незвичайним тюнінгом. Захід зібрав великий натовп глядачів.
В Індонезії провели виставку яскравих тюнінгованих автомобілів Indonesia Modification Expo. На ній можна було помітити суперкари Porsche і навіть бюджетні електромобілі. Про це розповіли на сайті CarBuzz.
Індонезія є далеко не найбільшим автомобільним ринком у світі. Проте місцеві ентузіасти активно модифікують свої авто, створюючи унікальні транспортні засоби.
На Indonesia Modification Expo був присутній хетчбек Honda Civic EG6 з 500-сильним двигуном і повним приводом, а також Porsche 911 (997) від Fat Bro Garage з широкими крилами та стильними дисками.
Ще одним цікавим автомобілем став Subaru WRX STI Spec C. Його тюнінг виконаний відповідно до специфікацій для перегонів ралі.
Також Indonesia Modification Expo порадувала глядачів незвичайним електромобілем Hyundai Ioniq 5 коралового кольору з величезним антикрилом і розширеними колісними арками. Ще одним особливим елементом дизайну проєкту стали чорні колісні диски з гоночними шинами.
На заході були присутні кілька модифікованих електрокарів Wuling Air. Ця модель мають великий попит у країні завдяки низькій вартості та практичному інтер'єру.
Загалом на виставці можна було помітити десятки різноманітних автомобілів: від культових японських спорткарів, до сучасних електромобілів. Захід зібрав великий натовп глядачів.
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