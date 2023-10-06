Ретродизайн і компактні габарити: представлено найнезвичайніший спорткар від Toyota (фото)
Daihatsu Copen Vision демонструє зовнішність і технології майбутнього спорткара. Під капотом встановлено потужніший бензиновий двигун збільшеного об'єму.
На Japan Mobility Show 2023 відбудеться презентація наступника компактного спорткара Daihatsu Copen. Концепт-кар Vision виконаний у стилі моделі другого покоління. Про це розповіли на сайті Motor1.
Daihatsu Copen Vision отримав незвичайний ретро-дизайн з вузькими передніми фарами та круглими денними ходовими вогнями. Також спереду є компактна решітка радіатора.
Ззаду розміщені круглі ліхтарі та компактний спойлер. Як і модель другого покоління, це двомісний родстер зі складним дахом.
Габарити Daihatsu Copen Vision:
- довжина — 3835 мм;
- ширина — 1694 мм;
- висота — 1264 мм;
- колісна база — 2413 мм.
Новинка вирізняється футуристичним інтер'єром із круглими елементами управління. Також усередині встановлено два компактні дисплеї.
Daihatsu Copen Vision оснащений 1,3-літровим бензиновим двигуном потужністю понад 100 к.с. Він працює в парі з шестиступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.
Також у Daihatsu зазначили, що двигун Copen Vision може працювати на вуглецево-нейтральному паливі. Завдяки цьому спорткар не завдає шкоди навколишньому середовищу.
Раніше Фокус повідомляв, що японський бренд Daihatsu зізнався у фальсифікації результатів краш-тестів своїх автомобілів.