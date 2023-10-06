Рідкісний суперкар Porsche за $2 мільйони кинули просто на вулиці (фото)

Porsche 959 — перший суперкар в історії німецької марки. Рідкісна лімітована модель оснащена 515-сильним мотором і здатна розвинути 339 км/год.

У Сан-Франциско виявили покинутий суперкар Porsche 959. Раритетний автомобіль залишили незамкненим на парковці, а ключі від нього залишили в салоні. Його фото з'явилися на Reddit.

Porsche 959 1985 року припаркований біля тротуару вже досить тривалий час. Його бічне скло опущено, а ключі від авто лежать на пасажирському сидінні.

У автомобіля опущені стекла Фото: Reddit

Наразі невідомо, чому рідкісне і нечувано дороге авто залишили в такому вигляді. Автор фото не виключає, що це може бути розіграш — наприклад, ключі взяли в іншого авто.

Саме цей Porsche 959 минулого року змінив власника за 2 мільйони доларів. Перший суперкар Porsche є справжнім колекційним раритетом.

Porsche 959 створювали для ралі і він навіть вигравав марафон "Париж-Дакар". Серійна версія моделі розійшлася накладом у 337 екземплярів.

У салоні автомобіля залишили ключі Фото: Reddit

Утім, цей автомобіль рідкісніший, адже він є одним із лише трьох прототипів зарядженої версії Porsche 959 S. Купе оснащене 3,6-літровою турбошісткою потужністю 515 к. с. і здатне розвинути 339 км/год — це був найшвидший автомобіль свого часу. У його арсеналі — повний привід і активна підвіска.

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