Єдина у своєму роді: в Україні знайшли незвичайну вантажівку на базі "Запорожця" (фото)

Легку вантажівку "Мікрон" побудовано в 1983 році. Вона оснащена двигуном і коробкою передач від "Запорожця" і здатна розвинути швидкість до 90 км/год.

Експозицію технічного музею "Машини часу" в Дніпрі поповнив незвичайний автомобіль "Мікрон". Легка вантажна модель існує в одному-єдиному екземплярі і має цікаву історію. Про знахідку розповіли на сторінці музею у Facebook.

Незвичайне вантажне авто випадково виявили в Черкасах — воно стояло в гаражі, який продали. Його залишили на вулиці, як непотрібне, і невдовзі з нього зняли двигун та алюмінієві деталі кузова, щоб здати на металобрухт.

Унікальне авто мало не знищили Фото: Технічний музей «Машини Часу»

Машину випадково виявив черкаський автолюбитель. Спочатку її прийняли за прототип вантажного ЗАЗ-970, проте потім визначили, що це саморобне авто, і змогли знайти його творця. Машину побудував 1983 року інженер-механік Анатолій, який закінчив КПІ і назвав її "Мікрон".

В основі легкої вантажівки лежить рама з труб діаметром 40 мм, а її кузов виконаний зі склопластику та алюмінію марки АМЦАМ (з нього роблять ложки і сковороди). Вантажопідйомність "Мікрона" становить 700 кг: власник розповів, що одного разу перевіз на ньому 25 листів шиферу загальною вагою 625 кг.

"Мікрон" побудований 1983 року в Черкасах Фото: Технічний музей «Машини Часу»

Двигун на 30 к. с. і коробку передач запозичили у "Запорожця". Автомобіль здатний розганятися до 90 км/год, проте на порожній машині понад 60 км/год їздити небезпечно через парусність високого кузова. Анатолій знайшов вихід — возив із собою танковий акумулятор як баласт.

Витрата палива становить лише 4-5 л на 100 км. Ходова також взята у ЗАЗ, хоча передня балка — власної конструкції.

Автомобіль пройшов реставрацію Двигун авто запозичений у "Запорожця"

Анатолій на "Мікроні" кілька разів їздив на Чорне й Азовське моря. До Арбатської стрілки добиралися за 13 годин. Поява авто на вулиці завжди збирала натовпи зацікавлених громадян.

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