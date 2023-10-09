Тест на міцність: у Китаї спорудили вежу з електромобілів (фото)

Електромобілі Chery eQ7 поставили один на одного і закріпили тросами. Така вежа покликана продемонструвати високу міцність кузова кросовера.

У Китаї з'явилася незвичайна інсталяція. Створили її з нових Chery eQ7 — електричні кросовери поставили один на одного. Про це пише сайт Odditycentral.

Із семи Chery eQ7 побудували своєрідну вежу. Щоб встановити електромобілі, знадобився важкий автокран, а закріпили їх за допомогою тросів.

Кросовери підняли краном і закріпили тросами Фото: Chery

Таким чином у Chery вирішили продемонструвати міцність силового каркаса кузова нового кросовера. Він витримує навантаження, яке в сім разів перевищує його власну вагу. Примітно, що американський інститут безпеки дорожнього руху IIHS вважає відмінним показником чотириразове перевищення маси.

Chery — не перший автовиробник, який побудував вежу з машин. Подібний трюк зі своїми моделями починаючи з 80-х років регулярно демонстрували Volvo.

Інсталяція демонструє здатність авто витримувати велике навантаження Фото: Chery

Новий Chery eQ7 — флагманський електрокросовер китайської марки. 4,67-метрове авто вирізняється оригінальним дизайном із тоненькими фарами та розширеними крилами. Китайський електромобіль оснащений 211-сильним мотором і може проїхати 512 км без підзарядки.

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