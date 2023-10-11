Лебедина пісня: представлено 1000-сильний Chevrolet Camaro з розгоном як у Tesla (фото)

Тюнінг Chevrolet Camaro підняв потужність 6,2-літрового V8 до 1000 сил. Спорткар здатний розігнатися до сотні за 2,1 с і розвинути 350 км/год.

Легендарний Chevrolet Camaro знімуть з виробництва з початку 2024 року, але на прощання купе отримало надпотужну екстремальну версію. Створили її в техаському тюнінг-ательє Hennessey і подробиці авто опубліковані на його сайті.

Ззаду з'явилося величезне антикрило Фото: Hennessey

Новий Hennessey Exorcist Final Edition (саме так назвали авто) створено на базі зарядженого 660-сильного Chevrolet Camaro ZL1. Спорткар не можна назвати повільним, але його вирішили зробити потужнішим і швидшим.

6,2-літровий V8 Chevrolet Camaro ZL1 отримав нові компресор, клапани, системи впуску і вихлопу. Результат — 1000 к. с. і 1250 Нм.

Розгін до 100 км/год займає всього 2,1 с, а ¼ милі (402 м) з місця Hennessey Exorcist Final Edition долає 9,57 с. Його динаміка порівнянна з Tesla Model S Plaid. Максимальна швидкість становить 350 км/год.

Випустять тільки 57 Hennessey Exorcist Final Edition Фото: Hennessey

Від стандартного Chevrolet Camaro ZL1 новий Hennessey Exorcist Final Edition візуально відрізняється заднім антикрилом і особливими колісними дисками. Крім того, кузов прикрасили графікою, а на двигуні з'явилася табличка з серійним номером авто.

Всього випустять тільки 57 Hennessey Exorcist Final Edition, адже Camaro виповнилося 57 років. Вартість купе становить $135 000.

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