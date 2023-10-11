Японський BMW: розкрито подробиці нового спортивного седана Toyota (фото)

Задньопривідну Toyota Crown Sedan GR оснастять 380-сильною гібридною установкою. Розгін до 100 км/год займе менше 5 секунд.

У новій преміальній лінійці Toyota Crown з'явиться спортивна модель. Задньопривідна Toyota Crown Sedan отримає потужну заряджену версію GR. Про це повідомляє японське видання Best Car.

Як випливає з назви, нова Toyota Crown Sedan розробляється фахівцями спортивного підрозділу GR (Gazoo Racing). Спортивний седан кине виклик Audi S6, Mercedes-AMG E63 і BMW 540i, але буде дешевшим.

Седан отримає обвіс, спойлер і дифузор Фото: BestCarWeb

Судячи з рендерів, Toyota Crown Sedan GR відрізняється від стандартної моделі зміненим дизайном решітки, аеродинамічним обвісом і 20-дюймовими дисками з низькопрофільною гумою. Ззаду з'явилися спойлер і дифузор.

Салон не показали, але напевно встановлять спортивні крісла і кермо. Крім того, буде змінено графіку дисплеїв на передній панелі.

Нова Toyota Crown Sedan досягає 5 м завдовжки при колісній базі в 3 м. Стандартна модель отримала 340-сильну гібридну установку, що складається з 2,4-літрової турбочетвірки та електромотора. Для версії GR її віддачу збільшать приблизно до 380 к. с., а розгін до 100 км/год триватиме менше ніж 5 с.

До слова, нещодавно на ринок вийшов кросовер Toyota Crown Sports з яскравим дизайном.

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