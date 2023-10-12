Маленька ракета: представлений новий заряджений кросовер Mercedes (фото)

Спортивний кросовер Mercedes-AMG GLA45 оснащений 2,0-літровою 421-сильною турбочетвіркою. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 4,3 с і розвинути 270 км/год.

Презентовано новий Mercedes-AMG GLA45. Компактний заряджений кросовер пройшов модернізацію слідом за стандартним Mercedes GLA. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті німецького бренду.

Кросовер оснащений 421-сильною турбочетвіркою Фото: Mercedes-Benz

Кросовер Mercedes-AMG GLA45 2024 модельного року можна відрізнити за зміненими фарами і переднім бампером. Крім того, запропоновано литі диски нового дизайну діаметром 19 і 20 дюймів. Як і раніше, авто зберегло обвіс і спойлер на даху.

У салоні встановлено нове кермо Фото: Mercedes-Benz

У салоні встановлено нове спортивне кермо, а також вдосконалено мультимедійну систему MBUX. Apple CarPlay і Android Auto тепер бездротові. Також тепер доступні нові варіанти внутрішнього оздоблення.

2,0-літровий бензиновий турбомотор залишився без змін, але з лінійки зник початковий 382-сильний варіант, і в пропозиції тепер тільки потужніший Mercedes-AMG GLA45 S на 421 к. с. З 8-ступінчастим роботом із двома зчепленнями він здатний розігнатися до 100 км/год за 4,3 с і розвинути 270 км/год.

Запропоновано нові варіанти оздоблення салону Фото: Mercedes-Benz

Повний привід кросовера доповнено функцією векторизації тяги. Як опцію запропоновано адаптивні амортизатори.

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