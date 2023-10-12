BMW може відмовитися від спортивного кросовера: відомі причини

BMW X4 випускатимуть щонайменше до 2025 року, проте його наступник поки що під питанням. У лінійці німецької марки з'явилася доступніша альтернатива моделі — новий BMW X2.

BMW розглядають можливість відмови від моделі X4. Третє покоління купе-кросовера може не з'явитися. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Очікується, що нинішня генерація кросовера протримається на конвеєрі до 2025 або 2026 року, а ось нова модель поки що під великим питанням.

BMW X2 може витіснити старшого брата X4 Фото: BMW

Доля BMW X4 давно висить на волосині і чутки про відмову від моделі циркулюють вже не один рік. Головна причина — поганий попит на неї: кросовер продається гірше, ніж його дорожчий старший брат BMW X6.

Тепер же з'явилася ще одна причина — новий BMW X2. Він став купе-кросовером і підріс у розмірах, тому в BMW побоюються, що доступніша модель стане конкурувати з X4 і відбирати у нього клієнтів.

Утім, не виключено, що кросовер третього покоління все ж випустять, але він буде запропонований виключно в електричному варіанті iX4. Це єдиний варіант для моделі залишитися на ринку.

Нагадаємо, що купеподібний кросовер BMW X4 дебютував у 2014 році. З 2018 року випускають другу генерацію моделі, яка доступна в бензинових і дизельних версіях потужністю від 184 до 510 к. с.

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