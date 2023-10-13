Повернення легенд: Toyota відродить одразу два культових спорткари (фото)

Культові Toyota Celica і MR2 можуть повернутися на ринок уже найближчими роками. Щонайменше одна зі спортивних моделей буде електричною.

Toyota готується повернути на ринок дві знамениті спортивні моделі. Найближчими роками з'являться нові Toyota MR2 і Celica. Про це повідомляє сайт Motor1.

Про відродження Toyota Celica неодноразово натякав колишній СЕО японського концерну Акіо Тойода. А нещодавно він навіть запросив на ралі Хоккайдо знаменитого гонщика Юху Канккунена, який здобув не одну перемогу на Toyota Celica.

Інсайдери в японському концерні повідомляють, що нова Toyota Celica буде електричною. Це не дивно, якщо врахувати, що в цьому сегменті вже є бензинове купе Toyota GR86.

Концепт Toyota Sports EV є провісником нової MR2 Фото: Toyota

Щодо Toyota MR2 офіційної інформації практично немає. За однією версією, відроджений спорткар Toyota також стане електричним — це буде серійна версія концепт-кара Toyota Sports EV. Він може отримати механічну КПП і синтезатор штучного звуку двигуна.

За другою версією, нова Toyota MR2 все ж залишиться бензиновою і середньомоторною, як і моделі попередніх поколінь. Вона може отримати 1,0-літровий турбомотор, що розробляється спільно з Suzuki або ж 1,6-літровий 300-сильний двигун з турбонаддувом від Toyota GR Corolla.

Нагадаємо, що купе Toyota Celica виробляли з 1971 по 2006 роки і всього випустили сім поколінь моделі. Середньомоторний спорткар Toyota MR2 був на конвеєрі з 1984 по 2007 роки і у нього налічується три покоління.

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