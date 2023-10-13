BYD випустить недорогий і економічний клон пікапа Ford (фото)
Новий BYD вирізняється брутальним дизайном у дусі Ford F-150. Китайський пікап оснастять 489-сильною гібридною установкою.
Перший пікап BYD розсекречено перед прем'єрою на патентних зображеннях. Нову рамну модель мають презентувати до кінця нинішнього року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Новий BYD сягає приблизно 5,3 м у довжину і близько 1,8 м завширшки. Китайський пікап запропонують виключно в чотиридверній версії.
Рамний пікап вирізняється брутальним незграбним дизайном із високим капотом, масивними бамперами і розширеними крилами. Решітка радіатора і великі фари з С-подібними ходовими вогнями виконані в дусі Ford F-150.
Салон авто раніше розсекретили на відео з його прототипом. Китайський пікап отримає невеликий віртуальний щиток приладів, великий тачскрін мультимедіа і проекцію даних на лобове скло.
Новий BYD буде гібридом, що підзаряджається, як і всі рамні моделі марки. Його оснастять 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою і парою електромоторів сумарною потужністю 489 к. с. Пікап буде повнопривідним і зможе пересуватися на електротязі.
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