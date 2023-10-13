BYD випустить недорогий і економічний клон пікапа Ford (фото)

Новий BYD вирізняється брутальним дизайном у дусі Ford F-150. Китайський пікап оснастять 489-сильною гібридною установкою.

Перший пікап BYD розсекречено перед прем'єрою на патентних зображеннях. Нову рамну модель мають презентувати до кінця нинішнього року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Модель запропонують у чотиридверному виконанні Фото: CarNewsChina

Новий BYD сягає приблизно 5,3 м у довжину і близько 1,8 м завширшки. Китайський пікап запропонують виключно в чотиридверній версії.

Рамний пікап вирізняється брутальним незграбним дизайном із високим капотом, масивними бамперами і розширеними крилами. Решітка радіатора і великі фари з С-подібними ходовими вогнями виконані в дусі Ford F-150.

Пікап отримає 489-сильну гібридну установку Фото: CarNewsChina

Салон авто раніше розсекретили на відео з його прототипом. Китайський пікап отримає невеликий віртуальний щиток приладів, великий тачскрін мультимедіа і проекцію даних на лобове скло.

Новий BYD буде гібридом, що підзаряджається, як і всі рамні моделі марки. Його оснастять 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою і парою електромоторів сумарною потужністю 489 к. с. Пікап буде повнопривідним і зможе пересуватися на електротязі.

Раніше Фокус розповідав про брутальний 354-сильний пікап Great Wall з багатим оснащенням.

Також ми писали про новий рамний пікап Isuzu, який має шанси з'явитися в Україні.