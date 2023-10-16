Свіжий дизайн і оновлений інтер'єр: представлено новий Nissan X-Trail 2024 (фото)

Оновлений Nissan X-Trail отримав змінений дизайн екстер'єру та нові кольори кузова. Кросовер оснащується 201-сильним бензиновим двигуном із безступінчастою трансмісією.

Кросовер Nissan X-Trail/Rogue отримав оновлення для 2024 модельного року. Новинка відрізняється зміненим дизайном і розширеним списком оснащення. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Спереду оновленого Nissan X-Trail розташована збільшена решітка радіатора. Також було трохи змінено передній бампер.

Спереду з'явилася нова решітка радіатора Фото: Nissan

Задні ліхтарі отримали нову графіку та стали ефективнішими. Також було модернізовано задній бампер.

Задні ліхтарі стали ефективнішими Фото: Nissan

Nissan X-Trail 2024 може похвалитися новими 18- і 19-дюймовими колісними дисками. Вони доступні в комплектаціях SV і Platinum відповідно.

Кросовер тепер доступний у кольорах кузова Everest White Pearl, Deep Ocean Blue Pearl і Baja Storm. Топові комплектації пропонують двоколірний кузов.

В інтер'єрі базових версій кросовера встановлено 8-люймовий дисплей інформаційно-розважальної системи. Для дорожчих модифікацій передбачено 12,3-дюймовий сенсорний екран із підтримкою сервісів Google.

Інтер'єр кросовера тепер доступний у нових кольорах Фото: Nissan

У список оснащення входять дистанційне розблокування дверей, дистанційний запуск двигуна. Топові версії отримають двозонний клімат-контроль, а також підігрів сидінь і рульового колеса.

Nissan X-Trail 2024 оснащений 1,5-літровим турбованим трициліндровим двигуном потужністю 201 к.с. і 225 Нм крутного моменту. Він працює в парі з безступінчастою трансмісією Xtronic CVT. Також в лінійці залишаться гібриди e-Power на 204-213 к. с.

Оновлений кросовер надійде в продаж уже на початку 2024 року. Вартість комплектацій стане відома пізніше.

Раніше Фокус повідомляв, що мінівен Nissan Caravan отримав нестандартну версію Myroom.