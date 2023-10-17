Новітній суперкар McLaren за $230 000 згорів під час тест-драйву (відео)

McLaren Artura — новітній суперкар британської марки вартістю від 230 000 доларів. Він оснащений 680-сильною гібридною установкою і здатний розвинути 330 км/год.

У Великій Британії згорів дотла новий McLaren Artura. Суперкар загорівся під час тест-драйву. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Суперкар загорівся під час тест-драйву

Інцидент стався в місті Лідс. Потенційний покупець і менеджер автосалону McLaren вирушили на тест-драйв Artura. Під час руху автомобіль загорівся.

Автомобіль не підлягає відновленню

Машину вдалося зупинити і швидко покинути її. Водій і пасажир не постраждали, проте врятувати суперкар McLaren Artura не вдалося.

McLaren Artura оснащений 680-сильною гібридною установкою Фото: McLaren

Пожежники, які прибули на місце інциденту, ліквідували загоряння приблизно за півгодини — гасіння ускладнила наявність у авто літій-іонної батареї.

Наразі причина пожежі невідома. Утім, раніше McLaren Artura відкликали на сервіс для виправлення дефекту паливного насоса, що призводив до витоку пального та його загоряння.

Суперкар McLaren Artura коштує від 230 000 доларів. Купе оснащене 3,0-літровим V6 твін-турбо і електромотором загальною потужністю 680 к. с. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 3 с і розвинути 330 км/год.

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