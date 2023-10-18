Toyota та Honda розробили водневий позашляховик для ралі Дакар (фото)
HySE-X1 оснащений турбованим чотирициліндровим двигуном і отримав водневий паливний бак. Спершу новинку випробують у конкурсі "Mission 1000" у Саудівській Аравії.
Toyota і Honda розробили незвичайний позашляховий багі з водневим двигуном HySE-X1. Новинка візьме участь у ралі-марафоні Дакар у 2024 році. Про це повідомили на сайті Motor1.
HySE-X1 заснований на шасі від бельгійської компанії Overdrive Racing. Інженери Toyota і Honda внесли кілька змін у конструкцію, щоб розмістити всередині водневий паливний бак і нову систему подачі палива.
Багі має компактні габарити для більшої мобільності. Крім цього вага авто становить лише близько 1500 кг.
Габарити HySE-X1:
- довжина — 3530 мм;
- ширина — 2070 мм;
- висота — 1700 мм.
HySE-X1 оснащений 1,0-літровим рядним турбованим чотирициліндровим двигуном із рідинним охолодженням. Його потужність поки що невідома.
Багі візьме участь у конкурсі "Mission 1000" у Саудівській Аравії з 5 по 19 січня 2024 року. Саме там і проведуть ключові випробування новинки, після чого модель вирушить на ралі-марафон Дакар у 2024 році.
Раніше Фокус розповів, що Toyota показала незвичайну версію пікапа Hilux з водневим двигуном.