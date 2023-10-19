Сучасна класика: у Києві помітили рідкісний заряджений Porsche (фото)

Porsche 911 GT3 у 996 кузові випускали з 1999 по 2005 роки. Спорткупе оснащене високооборотистим 360-сильним мотором і здатне розвинути швидкість понад 300 км/год.

У Києві сфотографували спорткар Porsche 911 GT3 2000 року. Трекове купе початку є великою рідкістю на наших дорогах. Знімки авто з'явилися на сторінці luxurycars.ukraine в Instagram.

Спорткар відрізняється від стандартного Porsche 911 обвісом і антикрилом

Цей Porsche 911 GT3 щойно приїхав в Україну — зовсім недавно його бачили на автовозі разом із Ferrari 612 Scaglietti. Він поповнив одну з приватних автоколекцій.

Porsche 911 GT3 — заряджена версія знаменитого спорткара, що випускалася невеликими серіями. Наприклад, у 2000 році зібрали тільки 1360 таких купе.

Porsche 911 GT3 здатний розвинути швидкість понад 300 км/год

Перше покоління Porsche 911 GT3 в кузові 996 випускали з 1999 по 2005 роки. Зараз такі купе в хорошому стані коштують не менше 100 000 доларів.

Спорткар Porsche 911 GT3 полегшений, а також отримав обвіс і антикрило. Конкретно цей автомобіль оснащений ще й опціонним пакетом Clubsport, що охоплює трубчастий каркас безпеки і ковшоподібні крісла з шеститочковими ременями. Задні сидіння у GT3 відсутні.

Випущено тільки 1360 Porsche 911 GT3 2000 року

Трекове купе Porsche оснащено високооборотистою опозитною шісткою об'ємом 3,6 л і потужністю 360 к.с., його комплектували винятково 6-ступінчастою механічною КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 4,8 с і розвинути 302 км/год.

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