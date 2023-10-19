Королі бездоріжжя: Land Rover виповнилося 75 років (фото)

Протягом 75 років Land Rover випускає виключно позашляховики. У наші дні британська марка стала преміальною.

Нинішнього року своє 75-річчя святкує Land Rover. Один із найвідоміших виробників позашляховиків у світі пройшов шлях від утилітарних моделей для фермерів до розкішних представницьких автомобілів. Фокус розповість про становлення відомої марки.

Перший Land Rover 1948 року Фото: Land Rover

Історія Land Rover бере початок у повоєнній Великій Великій Британії. Попитом тоді користувалися недорогі моделі, а в лінійці бренду Rover таких автомобілів не було.

Land Rover 1971 року Фото: Land Rover

Керівництво Rover вирішило створити доступний автомобіль для фермерів і малого бізнесу. Головний конструктор компанії Моріс Вілкс був власником і пристрасним шанувальником армійського Willys Jeep, а тому вирішив, що новий Rover має бути саме позашляховиком.

Парадний Land Rover королеви Єлизавети ІІ Фото: Land Rover

Перший Land Rover ("Rover для землі") презентували 1948 року на автошоу в Амстердамі. Позашляховик виявився досить інноваційним. На відміну від Willys, він мав постійний повний привід. До того ж понижувальна передача давала змогу використовувати його як трактор.

Range Rover 1970 року став першим у світі розкішним позашляховиком Фото: Land Rover

Двигун Land Rover потужністю 50 к. c. міг виконувати роль генератора і живити відбійний молоток, циркулярну пилу чи зварювальний апарат. До того ж, кузов не іржавів, адже виготовили його з алюмінію — після війни цього металу виявилося в надлишку, адже були списані тисячі бойових літаків. Кермо в салоні встановили по центру, що дало змогу зробити авто тримісним.

Land Rover Discovery 1989 року Фото: Land Rover

За перший рік виготовили 3000 Land Rover, а в 1950 році — вже 16 тисяч. До слова, перші позашляховики фарбували тільки в колір хакі, адже після Другої світової залишилися величезні запаси цієї фарби. Цікаво, що найперший Land Rover нещодавно був відновлений і навіть взяв участь в автопробігу.

Класичний Land Rover з 1990 року назвали Defender Фото: Land Rover

Поступово до дводверної версії приєдналися подовжений чотиридверний варіант і пікап. Бензинові двигуни ставали потужнішими, з'явилися й економічні дизелі.

Land Rover Freelander 2003 року Фото: Land Rover

Автомобіль оцінили не тільки фермери, а й армія та екстрені служби. Мало того, особливі Land Rover почали будувати навіть для королеви Єлизавети ІІ.

Range Rover Evoque Фото: Land Rover

У 1970 році презентували Range Rover, що став першим у світі позашляховиком преміум-класу. Він поєднував чудову прохідність із комфортом представницького седана. Range Rover оснастили 135-сильним V8, а серед опцій були кондиціонер, шкіряний салон і автоматична коробка передач. Цікаво, що Range Rover двічі вигравав ралі Париж-Дакар.

Сучасний Land Rover Defender Фото: Land Rover

З 1989 року почався випуск моделі Discovery, а роком пізніше класичний Land Rover вперше отримав власне ім'я — Defender. Потім пішли компактні кросовери Land Rover Freelander і Range Rover Evoque з несучим кузовом.

Починаючи з 90-х британська компанія кілька разів змінювала власника — спершу її придбав концерн BMW, потім — Ford, а тепер компанія разом із Jaguar входить до складу індійської корпорації Tata.

Range Rover 2022 року Фото: Land Rover

Зараз модельний ряд Land Rover широкий як ніколи. У ньому є нові Defender і Discovery, розкішна лінійка Range Rover і компактний Discovery Sport. Наразі компанія розпочала реорганізацію і випускатиме авто під кількома різними брендами, а також випустить свої перші електричні моделі.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні з'явився ексклюзивний Land Rover Defender, присвячений 75-річчю марки.

Також ми писали про нову розкішну версію Range Rover.