Honda представила бюджетний електрокар зі знімними батареями (фото)

Honda MEV-Van заснований на базі електрокара N-Van e: і відрізняється наявністю знімних батарей. Новинку протестує найбільша в Японії компанія з доставки вантажів "від дверей до дверей".

Електромобіль Honda N-Van e: отримав експериментальну версію MEV-Van. Це концепт-кар, який оснащений знімними акумуляторними батареями. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Honda MEV-Van є електричним фургоном з мінімалістичним дизайном. Новинка призначена для комерційних перевезень містом.

В інтер'єрі розташовані два сидіння. Пасажирське крісло можна скласти, щоб збільшити вантажний простір всередині фургона.

Акумуляторні батареї розташовані під підлогою Фото: Honda

Електрокар випробують у співпраці з найбільшою в Японії компанією з доставки вантажів "від дверей до дверей" Yamato Transport. Якщо експеримент виявиться вдалим, то модель увійде до їхнього автопарку.

Honda MEV-Van відрізняється від N-Van e: наявністю знімних модульних батарей Mobile Power Pack e. Вони встановлені під підлогою та мають легкий доступ завдяки кільком люками.

Фургон отримав батареї Honda Mobile Power Pack e Фото: Honda

Спереду немає зарядного порту, як у моделі, на базі якої заснована новинка. Замість цього батареї заряджаються окремо. Запас ходу становитиме близько 200 км.

Таке незвичайне рішення дає змогу позбавити водіїв тривалого очікування зарядки батареї. У разі потреби можна швидко замінити акумуляторні блоки.

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