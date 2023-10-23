Британці назвали найкращі компактні електромобілі 2023 року (фото)

До рейтингу увійшли 10 компактних електромобілів, які експерти рекомендують до покупки. Ці моделі чудово підходять для міських поїздок і мають безліч плюсів.

Британські експерти назвали найкращі електромобілі 2023 року з компактними габаритами. Ці моделі багато в чому перевершують своїх конкурентів. Рейтинг опублікували на сайті Autocar.

Невеликі електрокари краще підходять для експлуатації в місті. Такі автомобілі не тільки економні, а й прості в управлінні.

До рейтингу увійшли 8 компактних електромобілів, які можна купити новими у 2023 році. Експерти виділили їхні головні переваги та недоліки.

Топ 8 найкращих компактних електромобілів 2023 року:

8. GWM Ora Funky Cat

GWM Ora Funky Cat вирізняється просторим інтер'єром Фото: Great Wall

Ora Funky Cat від Great Wall Motors відрізняється незвичайним дизайном і просторим інтер'єром. Крім цього електромобіль має приємну керованість за мірками свого класу.

Плюси:

стильний дизайн;

просторий інтер'єр;

приємна керованість.

Мінуси:

небагате оснащення;

незручна інформаційно-розважальна система;

невеликий запас ходу.

7. Honda E

Honda E має незвичайний ретро-дизайн Фото: Honda

Honda E має цілу низку незвичних рішень, серед яких розташування електромотора ззаду та камери замість бічних дзеркал заднього виду. Також це доволі практичний електрокар із приємною керованістю.

Плюси:

стильний дизайн;

непогана динаміка;

приємна керованість.

Мінуси:

невеликий запас ходу;

висока вартість;

невеликий багажник.

6. BYD Dolphin

BYD Dolphin дешевший за конкурентів Фото: BYD Auto

BYD Dolphin дешевший за своїх конкурентів, але пропонує багате оснащення і великий запас ходу. Крім цього модель має просторий інтер'єр.

Плюси:

великий запас ходу;

дешевше за конкурентів;

багате оснащення.

Мінуси:

неприємна керованість;

незручна інформаційно-розважальна система.

5. Mazda MX-30

Mazda MX-30 пропонує незвичайні задні бічні двері Фото: Mazda

Перший електромобіль Mazda сильно відрізняється від конкурентів. У кросовера є незвичайні задні бічні двері, а також розкішний салон зі зручними органами управління.

Плюси:

розкішний інтер'єр;

стильний дизайн;

приємна керованість.

Мінуси:

невеликий запас ходу;

незручні задні бічні двері;

занадто важкий.

4. Mini Electric

Mini Electric має приємну керованість Фото: MINI

Mini Electric пропонує все те, за що водії полюбили авто цього бренду, але з електричною силовою установкою. Хетчбек має приємну керованість і стильний дизайн.

Плюси:

приємна керованість;

стильний дизайн;

непогана динаміка.

Мінуси:

невеликий запас ходу;

маленька батарея;

не найпрактичніший інтер'єр.

3. Vauxhall/Opel Corsa Electric

Opel Corsa Electric має великий запас ходу Фото: Stellantis

Електрична версія Opel Corsa має великий запас ходу в реальних умовах і стильний дизайн. Також приємно дивує чуйна інформаційно-розважальна система.

Плюси:

великий запас ходу;

стильний дизайн.

Мінуси:

неприємна керованість;

мало місця на задньому ряду сидінь;

незручна посадка водія.

2. Fiat 500e

Fiat 500e пропонує приємну керованість Фото: Stellantis

Новий Fiat 500e залишився впізнаваним, але багато в чому перевершує свого попередника. Компактний хетчбек має приємну керованість і багате оснащення.

Плюси:

стильний дизайн;

багате оснащення;

приємна керованість.

Мінуси:

незручна посадка водія;

невеликий запас ходу;

незручне розташування педалей.

1. Peugeot e-208

Peugeot e-208 став лідером цього рейтингу Фото: Stellantis

Peugeot e-208 має стильний дизайн і пропонує великий запас ходу. Також приваблює самобутній інтер'єр хетчбека і багате оснащення.

Плюси:

великий акумулятор;

комфортна підвіска;

непогана динаміка.

Мінуси:

неприємна керованість;

не найякісніший інтер'єр;

мало місця на задньому ряду сидінь.

Раніше Фокус писав, що американські експерти назвали найкращі сімейні авто 2023 року преміумсегмента.