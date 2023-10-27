Вовк в овечій шкурі: у Києві помітили рідкісний заряджений Mercedes (фото)

Седан Mercedes E63 AMG W212 оснащений величезним 6,2-літровим V8 на 525 сил. Авто здатне розігнатися до 100 км/год за 4,5 с і розвинути 250 км/год.

У Києві сфотографували рідкісний Mercedes-Benz E63 AMG. Свого часу він був одним із найпотужніших автомобілів Е-класу. Знімки авто з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s.s_ua в Instagram.

Такий Mercedes E63 AMG випускали з 2009 по 2011 роки. Примітно, що в авто дипломатичні номери посольства Лівії.

Заряджений Mercedes E-Class W212 оснащений величезним атмосферним V8 об'ємом 6,2 л, що розвиває 525 к.с. і 630 Н∙м. До речі, цим же двигуном оснащений і Mercedes C63 AMG, раніше помічений у Києві.

Із 7-ступінчастою автоматичною КПП седан Mercedes здатний розігнатися до 100 км/год за 4,5 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

Звичайно ж, у Mercedes E63 AMG доопрацьовані підвіска та рульове управління, а також встановлені збільшені гальма.

Примітно, що спортивна версія зовні не сильно відрізняється від стандартного Mercedes E-Class W212. Седан отримав агресивніший бампер, обвіс і скромний задній спойлер, а його колісні арки злегка розширені, щоб помістити 18-дюймові диски. Тож це до певної міри вовк в овечій шкурі. У салоні встановлено спортивні крісла та кермо.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні є ще потужніша 800-сильна версія Mercedes E-Class W212.

Також ми писали, що в нашій країні з'явився новий Mercedes-AMG C63 на 680 сил.