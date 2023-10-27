Американський конкурент Tesla Model S здивував часом розгону по прямій (відео)

Lucid Air Sapphire виявився дуже швидким не тільки на прямій, а й на перегоновому треку. Електрокар оснащений 1251-сильною установкою і здатний розвивати швидкість до 330 км/год.

Електромобіль Lucid Air Sapphire випробували на перегоновому треку Sonoma Raceway у Каліфорнії. Також модель проїхала прямий відрізок у чверть милі менш ніж за 9 секунд. Відео опублікували на YouTube-каналі Lucid Motors.

Бен Коллінз, який довгі роки був тест-пілотом популярного шоу Top Gear під псевдонімом Стіг, випробував Lucid Air Sapphire. Він проїхав кілька кіл треком Sonoma Raceway, щоб з'ясувати можливості електрокара.

Сімейний електромобіль чудово впорався із завданням. За словами Коллінза, це авто має відточену керованість і легко входить навіть у найскладніші повороти.

На прямій Lucid Air Sapphire здивував своїми можливостями. Електромобіль проїхав чверть милі всього за 8,989 секунди. Це неймовірний показник для чотиримісного автомобіля.

Серед електромобілів найкращий результат на прямій показав гіперкар Rimac Nevera. Він подолав 1/4 милі за 8,2 секунди. Проте ця модель значно потужніша і легша за електричний седан.

Lucid Air Sapphire оснащений трьома електромоторами сумарною потужністю 1251 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає менше ніж дві секунди, а максимальна швидкість становить 330 км/год.

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