Чемпіон "Формули-1" представив 1247-сильного суперника Tesla Plaid від Geely і Volvo (фото)

Новий Zeekr 001 FR оснащений чотирма електромоторами сумарною потужністю 1247 к. с. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 2 секунди і розвинути 280 км/год.

Електромобіль Zeekr 001 отримав надпотужну спортивну версію FR. Це один із найшвидших і найдорожчих китайських авто. Про новинку розповіли на сайті CarNewsChina.

Електромобіль здатний розігнатися до сотні за 2,07 с Фото: Zeekr

Презентував новий Zeekr 001 у Китаї чемпіон "Формули-1" Кімі Ряйкконен. Зоряний фінський гонщик зайнявся доведенням авто — він став головним радником спортивного підрозділу Zeekr. Нагадаємо, що цей електричний бренд створили Geely і Volvo, а його штаб-квартира розташована у Швеції.

Доводкою авто займатиметься чемпіон "Формули-1" Кімі Ряйкконен Фото: CarNewsChina

Електромобіль Zeekr 001 FR навіть потужніший, ніж Tesla Model S Plaid. Його оснастили одразу чотирма моторами сумарною потужністю 1247 к. с. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 2,07 с, а його максимальна швидкість обмежена на 280 км/год.

Електромобілю допрацювали ходову і встановили карбоново-керамічні гальма Brembo. Крім того, він отримав керовані задні колеса, що дають змогу здійснювати "танковий" розворот на місці.

Ззаду встановлено антикрило Фото: Zeekr

Акумуляторна батарея ємністю 100 кВт∙год забезпечує запас ходу в 550 км. 800-вольтна архітектура дає змогу швидку зарядку на 80% за 15 хвилин.

Від стандартного Zeekr 001 варіант FR відрізняється обвісом, заднім спойлером і низькопрофільними шинами. Салон оздоблений алькантарою.

Салон електрокара оздоблений алькантарою Фото: CarNewsChina

Новий Zeekr 001 FR випускатимуть малими партіями — по 99 авто на місяць. Вартість авто становить від 769 000 юанів ($105 000).

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