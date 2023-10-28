Фантастичний зореліт: який вигляд має найоригінальніше авто для доставки піци (фото)

Tritan A2 Aero Car приваблює футуристичним дизайном і вирізняється інноваційною аеродинамікою. Авто для доставки піци оснащене роторно-поршневим двигуном.

У США виявлено унікальний Tritan A2 Aero Car. Це єдиний у світі автомобіль, створений спеціально для доставки піци. Про нього розповіли на сайті Mecum.

Tritan A2 Aero Car створено 1985 року в США спеціально для мережі піцерій Domino's. Загалом випустили лише 10 таких авто, на яких протягом кількох років здійснювали доставку піци в місті Анн-Арбор (штат Мічиган).

Замість дверей передбачено зсувний ковпак Фото: Mecum

Футуристичний Tritan A2 Aero Car розробили конструктори Джеймс і Дуглас Амікі. В його основі лежить концепт-кар Windmobile 1969 року.

Авто для доставки піци має вигляд зорельота з фантастичних фільмів 70-80-х. У нього обтічний силует із витягнутим "носом" і величезним заднім антикрилом.

Замість дверей передбачено зсувний ковпак, як у літаках. У салоні встановлено одне крісло, а за ним знаходиться спеціальний відсік для піци з термоізоляцією.

Ззаду встановлено антикрило Фото: Mecum

Tritan A2 Aero Car не тільки має стрімкий вигляд, а й володіє рекордною аеродинамікою — його коефіцієнт лобового опору становить лише 0,15. Для порівняння: у сучасної Tesla Model S він складає 0,21.

Мотор Tritan A2 Aero Car також нестандартний — це роторно-поршневий двигун Ванкеля (як у Mazda) від Rotax об'ємом 440 куб. см. Він розвиває лише 30 к. с., але завдяки просунутій аеродинаміці авто здатне розвинути 153 км/год і витрачає лише 2,9 л/100 км.

Салон авто є одномісним Фото: bonhams.com

Автомобілі Domino's, безсумнівно, привертали загальну увагу, але масовими не стали через непрактичність. Посадка і висадка виявилися складними, а оглядовість — поганою. На додачу, експлуатація була ускладнена через занадто низький кліренс. Доставка піци на Tritan здійснювалася кілька років, а потім їх списали.

Знайдений Tritan A2 Aero Car виставлять на аукціон. За нього можуть виручити близько 40-50 тисяч доларів.

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