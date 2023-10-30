Представлено найшвидший і найекстремальніший Ferrari в історії (фото)

Новий Ferrari 499P Modificata — серійна версія гоночного автомобіля. Суперкар вагою в тонну отримав гібридну установку з піковою потужністю 870 сил.

Переможець 24-годинних перегонів у Ле-Мані Ferrari 499P отримав серійну версію Modificata. Екстремальний суперкар випустять лімітованою партією, а його ціна становитиме 5,1 мільйона євро. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Ferrari.

Ззаду встановлені кіль і антикрило Фото: Ferrari

Хоча новий Ferrari 499P Modificata і є серійним, він не допущений для доріг загального користування — це суто трековий снаряд. Його власники пройдуть курс навчання екстремальної їзди від Ferrari і зможуть брати участь у спеціальних закритих заходах на різних перегонових трасах.

Двері авто піднімаються вгору Фото: Ferrari

Суперкар Ferrari 499P Modificata зберіг гібридну установку перегонової моделі, що складається з 3,0-літрового V6 твін-турбо і електромотора. Однак якщо для змагань її потужність довелося обмежити (цього вимагають правила), то при розробці Modificata інженери дали собі волю.

У стандартному режимі потужність зросла з 680 до 707 к. с. Мало того, короткочасно (на 7 секунд) при активації функції KERS доступні 870 к. с. Для авто вагою в тонну це чимало. Динамічні характеристики не розкривають, але напевно це найшвидший Ferrari в історії.

На кермо винесено цифровий щиток приладів Фото: Ferrari

Купе Ferrari 499P Modificata оснащене перегоновою підвіскою з горизонтальними амортизаторами і карбоново-керамічними гальмами. Спеціально для нього розробили трекові шини Pirelli розміром 310/710-18 спереду і 340/710-18 ззаду.

На вигляд новий Ferrari 499P Modificata нічим не відрізняється від гоночного авто. У нього карбоновий кузов із величезними кілем і антикрилом. Двері піднімаються вгору.

Суперкар важить близько тонни Фото: Ferrari

У салоні встановлено тільки одне сидіння, а в оздобленні переважає голий карбон. На кермо винесені численні перемикачі та цифровий щиток приладів.

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