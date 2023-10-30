Китайці представили стильного конкурента Tesla Model Y із запасом ходу 662 км (фото)

BYD Song L отримав інноваційні технології та буде доступний із трьома силовими установками на вибір. Початкова ціна електрокросовера становитиме близько 34 100 доларів.

У Китаї представили електрокросовер BYD Song L. Новинка вирізняється стильним дизайном і багатим оснащенням. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Спереду BYD Song L розташовані вузькі фари, між якими знаходиться фальшива решітка радіатора. Нижче встановлені повітрозабірники та денні ходові вогні.

Ззаду знаходяться широкі ліхтарі, об'єднані в один блок. Також є активне антикрило і масивний дифузор.

Ззаду встановлено вузькі ліхтарі Фото: Weibo

Габарити BYD Song L:

довжина — 4840 мм;

ширина — 1950 мм;

висота — 1560 мм;

колісна база — 2930 мм.

BYD Song L заснований на платформі e-Platform 3.0. Передбачена й унікальна система підвіски DiSus, яка здатна змінювати свої налаштування в реальному часі.

Інтер'єр виконаний у сірому кольорі з жовтими контрастними вставками. Усередині встановлено 10,25-дюймову панель приладів і 15,6-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи.

В інтер'єрі встановлено два великі дисплеї Фото: Weibo

Новинка отримала просунуту систему допомоги водієві DiPilot. Вона підтримує понад 30 функцій, серед яких моніторинг втоми водія та автономне паркування.

На вибір доступні кілька версій кросовера з одним або двома електромоторами потужністю від 204 до 517 к.с. Топова модифікація здатна розганятися від 0 до 100 км/год за 4,3 секунди, а максимальна швидкість становить 201 км/год.

Покупцям запропонують два акумуляторні блоки Blade місткістю 71,808 або 87,04 кВт⋅год. Запас ходу становитиме 550, 602 або 662 км залежно від версії.

Старт продажів BYD Song L у Китаї заплановано на 31 жовтня. Початкова ціна електрокросовера становитиме близько 250 000 юанів (34 100 доларів).

Раніше Фокус писав, що в Китаї показали недорогий електромобіль Chery QQ Little Ant із запасом ходу 400 км.