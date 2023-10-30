Ford Bronco перетворили на незвичайний позашляховик на гусеницях (фото)

Ford Bronco Badlands отримав доопрацьовану позашляхову підвіску, кенгурятник і комплект гусениць. Завдяки модифікаціям автомобіль здатний проїхати де завгодно.

Тюнери допрацювали позашляховик Ford Bronco. Автомобіль отримав безліч модифікацій, включно з поліпшеною підвіскою і комплектом гусениць. Про це розповіли на сайті Autoevolution.

Цей Ford Bronco Badlands пофарбований у сірий колір. Зовнішній вигляд доповнюють контрастні акценти лаймового кольору.

Позашляховик отримав доопрацьовану підвіску зі збільшеним дорожнім просвітом. Також передбачені багажник на даху і додаткова світлотехніка. Спереду з'явився кенгурятник.

Позашляховик став значно вищим Фото: Bring a Trailer

На автомобіль встановлено 17-дюймові колісні диски, які взуті в позашляхові шини Falken Wildpeak A/T. Якщо їх недостатньо, то в комплекті є гусениці, що дають змогу проїхати де завгодно.

В інтер'єрі встановлено передні сидіння з оздобленням зі шкіри Black Onyx, а також задній диван. У список оснащення входять адаптивний круїз-контроль, двозонний клімат-контроль, система камер з оглядом на 360 градусів і бездротовий зв'язок.

Позашляховик має багате оснащення Фото: Bring a Trailer

Ford Bronco Badlands оснащений 2,3-літровим турбованим двигуном потужністю 300 к.с. Він працює в парі з 7-сутступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

Цей унікальний позашляховик був проданий на аукціоні за 67 000 доларів. Автомобіль має пробіг 2253 км.

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