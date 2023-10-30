Opel готує спортивний електричний хетчбек: перші подробиці та фото

Opel Corsa GSe отримає новий кузовний обвіс і безліч інших доопрацювань. Новинка може надійти в продаж у 2024 році за ціною від $35 000.

Електричний хетчбек Opel Corsa Electric отримає заряджену модифікацію GSe. Новинка стане швидшою за стандартну модель. Про це повідомили на сайті AutoExpress.

Назву GSe (Grand Sport Electric) носять спортивні версії моделей Opel і Vauxhall. Corsa Electric стане першим електромобілем, який отримає цю модифікацію.

Очікується, що заряджений хетчбек отримає більш агресивний кузовний обвіс і нові колісні диски. Крім цього новинку можуть оснастити поліпшеними гальмами.

Версія GSe буде заснована на стандартному хетчбеку Фото: Stellantis

Найімовірніше, Opel Corsa GSe отримає безліч контрастних вставок на кузові. Дах буде пофарбовано в чорний колір.

Opel Corsa GSe оснастять електромотором потужністю 156 к.с. і 260 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займатиме менше ніж 8 секунд, а максимальна швидкість становитиме 150 км/год.

На хетчбек встановлять акумуляторну батарею місткістю 51 кВт⋅год. Запас ходу становитиме близько 400 км на одному заряді.

Новий Opel Corsa GSe може надійти в продаж уже у 2024 році. Початкова вартість моделі становитиме близько $35 000.

Раніше Фокус розповів, що електромобіль Opel Rocks-e отримав нестандартну модифікацію.