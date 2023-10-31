Присвячується легенді: представлено оригінальний позашляховий спорткар Nissan (фото)
Купе Nissan Z перетворили на ралійний спорткар. Йому збільшили кліренс, встановили позашляхові шини і додаткову оптику.
У Лас-Вегасі на тюнінг-шоу SEMA презентують незвичайний Nissan Z. Спортивне купе перетворили на ралійний позашляховик. Про це повідомляє сайт Motor1.
Нестандартний тюнінг Nissan Z виконало ательє Tommy Pike Customs. Проект назвали Safari Rally Z Tribute і він присвячений 50-річчю перемоги Nissan 240Z в африканському ралі "Сафарі".
Саме знаменитий ралійний Nissan 240 Z і став зразком для наслідування. Його сучасний наступник Nissan Z отримав 17-дюймові позашляхові шини Yokohama Geolandar M/T G003 і додаткову оптику, а його кліренс збільшено на 50 мм.
Навіть забарвлення кузова з чорним капотом таке саме, як у прославленого предка. У салоні Nissan Z встановили спортивні сидіння Recaro.
3,0-літровий V6 твін-турбо доопрацювали з використанням деталей від Nismo, але його потужність не розголошують — відомо, що вона перевищує 400 сил (у Nissan Z Nismo віддача становить 420 к. с.). Крім того, спорткар отримав нове зчеплення і регульовану підвіску.
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