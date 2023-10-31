Присвячується легенді: представлено оригінальний позашляховий спорткар Nissan (фото)

Купе Nissan Z перетворили на ралійний спорткар. Йому збільшили кліренс, встановили позашляхові шини і додаткову оптику.

У Лас-Вегасі на тюнінг-шоу SEMA презентують незвичайний Nissan Z. Спортивне купе перетворили на ралійний позашляховик. Про це повідомляє сайт Motor1.

Авто присвятили 50-річчю перемоги Nissan 240 Z у ралі "Сафарі"

Нестандартний тюнінг Nissan Z виконало ательє Tommy Pike Customs. Проект назвали Safari Rally Z Tribute і він присвячений 50-річчю перемоги Nissan 240Z в африканському ралі "Сафарі".

У купе збільшено кліренс і встановлено позашляхову гуму

Саме знаменитий ралійний Nissan 240 Z і став зразком для наслідування. Його сучасний наступник Nissan Z отримав 17-дюймові позашляхові шини Yokohama Geolandar M/T G003 і додаткову оптику, а його кліренс збільшено на 50 мм.

Навіть забарвлення кузова з чорним капотом таке саме, як у прославленого предка. У салоні Nissan Z встановили спортивні сидіння Recaro.

У салоні з'явилися спортивні крісла

3,0-літровий V6 твін-турбо доопрацювали з використанням деталей від Nismo, але його потужність не розголошують — відомо, що вона перевищує 400 сил (у Nissan Z Nismo віддача становить 420 к. с.). Крім того, спорткар отримав нове зчеплення і регульовану підвіску.

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