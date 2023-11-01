В Україні з'явиться недорогий британський кросовер із багатим оснащенням (фото)

MG One — доступний кросовер С-класу з виразним дизайном і сучасним салоном. Модель запропонована в Україні зі 167-сильним турбомотором.

Модельний ряд MG в Україні поповнить ще один компактний кросовер. На ринок незабаром вийде новий MG One. Подробиці моделі розкрили на сайті українського представництва бренду.

За розмірами кросовер зайняв нішу між MG ZS і HS Фото: MG

MG One — кросовер C-класу з виразним дизайном. Величезна "паща" решітки радіатора та розкосі діодні фари роблять його схожим на новий MG HS 2023, проте він дещо менший за розмірами — 4 581 мм завдовжки за колісної бази у 2670 мм.

Салон MG One 2023 сучасніший, ніж у старшого брата. На передній панелі встановлено одразу три дисплеї, що сумарно досягають 30 дюймів у діагоналі. Більшість кнопок всередині — сенсорні. Об'єм багажника становить 336-1 120 л.

У кросовера багата комплектація Фото: MG

Кросовер MG One оснащений 1,5-літровим бензиновим турбомотором на 167 к. с. і варіатором. Розгін до 100 км/год займає 8,8 с.

Базовий MG One COM за 932 311 гривень отримав 18-дюймові диски, безключовий доступ, парктронік, камеру заднього виду, круїз-контроль.

На передній панелі встановлено три дисплеї Фото: MG

Топова версія LUX (1 008 016 гривень) додає двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду, електропривод крісла водія, панорамний дах, бездротову зарядку для смартфонів, системи контролю смуги руху та "сліпих" зон.

Раніше Фокус розповідав, що на українському ринку з'явиться недорогий спортивний електромобіль MG з розгоном до 100 км/год за 3,8 с.

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