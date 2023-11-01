Ціна $35 000 і запас ходу 500 км: на ринок вийде новий електрокросовер Chevrolet (фото)

Електрокросовер Chevrolet Equinox EV запропонують у версіях потужністю 213 і 294 к. с. Топова модифікація отримає систему напівавтономного водіння.

Новий Chevrolet Equinox EV готуються вивести на ринок. Старт виробництва моделі дещо затримався, але на початку 2024 року електрокросовери вартістю від 34 995 доларів все ж почнуть сходити з конвеєра мексиканського підприємства. Інформація про модель з'явилася на офіційному сайті концерну General Motors.

Розкрито і деякі подробиці нової моделі. Обтічний кросовер виявився більшим за бензиновий Chevrolet Equinox, який, до речі, залишиться у виробництві і навіть змінить покоління.

Електромобіль має запас ходу до 513 км Фото: General Motors

Габарити Chevrolet Equinox EV:

довжина — 4 836 мм;

ширина — 1 915 мм;

висота — 1 613 мм;

колісна база — 2 954 мм.

На вибір запропонують 213-сильну передньопривідну і 294-сильну повнопривідну версії. Запас ходу Chevrolet Equinox EV становитиме 513 км у найбільш "далекобійному виконанні".

У салоні встановлено великий 17,7-дюймовий тачскрін Фото: General Motors

Наразі розкрито деталі комплектації лише топового варіанту 2RS Limited Edition вартістю 48 995 доларів з переднім приводом і $53 395 — з повним. Він отримає 21-дюймові диски, багатобарвне підсвічування салону, 17,7-дюймовий тачскрін, підігрів керма і сидінь, а також набір електронних асистентів, що включає систему напівавтономного водіння Super Cruise.

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