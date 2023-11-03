Мікс стилів: тест-драйв нового Citroen C4 X

Новий Citroen C4 X — нетиповий позашляховий седан-фастбек з високим кліренсом і великим багажником. Фокус випробував нестандартне авто на наших дорогах і оцінив його плюси і мінуси.

Це одна з найоригінальніших нових моделей на українському ринку. Вона поєднує в собі риси абсолютно різних авто — компактного седана С-класу, купе-фастбека і кросовера. На тесті у Фокуса — новий Citroen C4 X.

Ще 15 років тому на авторинку України домінували седани, проте поступово вони поступилися лідерством кросоверам. Це не особливість України — такий тренд спостерігається в усьому світі. Втім, у Citroen не поспішають відправляти седан на пенсію і спробували переосмислити його концепцію. Саме тому в лінійці Citroen C4 доволі несподівано з'явилася нестандартна чотиридверна версія, яку творці називають крос-седаном.

У авто оригінальний дизайн передньої частини Фото: Тарас Брязгунов

Стильний силует і високий кліренс — дизайн Citroen C4 X

В анфас седан Citroen C4 X нічим не відрізняється від п'ятидверного побратима. У нього високий профільований капот, а світлодіодні фари виконані у вигляді шеврона — логотипу Citroen.

А от у профіль новий Citroen C4 X має вельми нестандартний вигляд. З одного боку, у нього обтічний профіль з похилим купеподібним дахом, рельєфними боковинами і загостреною частиною. З іншого, — у седана високий (180 мм) кліренс, а нижня частина кузова захищена пластиковим обвісом, як у кросоверів. У кришку багажника інтегрований невеликий спойлер.

У Citroen C4 X похила купеподібна лінія даху Фото: Тарас Брязгунов

Седан Citroen C4 X на 240 мм довший за п'ятидверну модель. При цьому колісна база у двох автомобілів однакова.

Розміри Citroen C4 X 2023:

довжина — 4600 мм;

ширина — 1834 мм;

висота — 1525 мм;

колісна база — 2670 мм.

Нижня частина кузова прикрита пластиковим обвісом Фото: Тарас Брязгунов

Салон Citroen C4 X і його "фішки"

Оздоблення салону розбавлене чорними лакованими вставками, присутні й сріблясті акценти "під алюміній". На сидіннях — зносостійка тканина, що нагадує сукно. Місцями зустрічається жорсткий пластик, але, загалом, якість матеріалів відповідає С-класу.

Замість важеля КПП встановлено мініатюрний джойстик Фото: Тарас Брязгунов

Кермо обшите шкірою у всіх C4 X і плескате зверху і знизу, а замість важеля КПП передбачений мініатюрний джойстик. Цифровий щиток приладів у Citroen C4 X дуже невеликий, але показання непогано зчитуються. Його можна налаштувати і вивести на екран, наприклад, тахометр або дані бортового комп'ютера. На додачу, є проекційний дисплей, що висувається з передньої панелі.

На центральній панелі встановлено великий 10,1-дюймовий тачскрін. Мультимедійна система працює швидко, а її меню зрозуміле. Передбачені і Android Auto, і Apple CarPlay, а в топовій версії Shine є ще й доволі непогана навігація.

Цифрова панель приладів у C4 X невелика Фото: Тарас Брязгунов Дисплея можна налаштувати під себе Фото: Тарас Брязгунов

Великі круглі перемикачі клімату зручні в користуванні на дотик, хоча деякі кнопки дрібнуваті. Нижче розташована ніша з бездротовою зарядкою для смартфонів, роз'ємами USB-A і USB-C.

"Фішка" Citroen C4 X — спеціальний тримач для планшета. Сам планшет за потреби можна заховати у шухлядці нижче. При цьому у седана залишається глибокий місткий "бардачок". А от бокс у підлокітнику дуже невеликий.

Топова версія отримала проекцію даних Фото: Тарас Брязгунов

Наскільки просторий новий Citroen C4 X

Діапазон регулювань керма і водійського сидіння доволі широкий, тому зручну позицію за кермом знайти мені було неважко. Посадка висока, як для седана, хоча все ж таки нижча, ніж у кросоверів. Огляд уперед і на всі боки гарний, а от назад — дещо обмежений через невелике скло і підняту "корму". Благо у камери заднього виду доволі якісна картинка.

Передні сидіння дуже м'які та комфортабельні, а ще наповнені спеціальною піною, здатною "запам'ятовувати" прийняту нею форму. Спина в них не втомлюється. А ось бічної підтримки хотілося б трохи більше. Підігрів є у всіх Citroen C4 X 2023.

Передні сидіння Citroen C4 X дуже м'які та комфортабельні Фото: Тарас Брязгунов На другому ряду щедрий простір для ніг Фото: Тарас Брязгунов

Переміщаємося на другий ряд. Простір для ніг ззаду — один із найбільших у С-класі. До того ж, завдяки великому куту нахилу спинки посадка розслаблена, а над головою залишається запас місця. У задніх пасажирів є вентиляційні дефлектори та порт USB-C, а в топовій версії додано ще й підігрів. Чого не вистачає, так це підлокітника.

Багажник Citroen C4 X величезний: 510 л за замовчуванням і 1360 л — зі складеними задніми сидіннями. Він глибокий, а ось його отвір все ж таки вузькуватий. Під підлогою зберігається запаска-докатка. Для авто доступні сітка і органайзери, що дають змогу розділити і закріпити багаж.

Багажник Citroen C4 X великий — 510 л Фото: Тарас Брязгунов Для авто доступні різні аксесуари в багажник Фото: Тарас Брязгунов Зі складеними задніми сидіннями об'єм багажника зростає до 1360 л Фото: Тарас Брязгунов Під підлогою передбачена докатка Фото: Тарас Брязгунов

Комплектація Citroen C4 X

Клімат-контроль, круїз-контроль, датчики світла і дощу, камера заднього виду — все це є вже в базовому Citroen C4 X Feel.

У тестовій версії Shine додано безключовий доступ, підігрів керма, а також набір систем безпеки — автоматичне гальмування, утримання в смузі, розпізнавання дорожніх знаків, контроль "сліпих" зон і втоми водія.

У салоні передбачено оригінальний тримач для планшета Фото: Тарас Брязгунов Висувна шухляда підійде для документів або того ж планшета Фото: Тарас Брязгунов Скринька для рукавичок Citroen C4 X вельми глибока Фото: Тарас Брязгунов Бокс у підлокітнику у Citroen C4 X невеликий Фото: Тарас Брязгунов У задніх пасажирів є підігрів і USB-порт Фото: Тарас Брязгунов

Тяговитий і економічний — двигун Citroen C4 X

Новий Citroen C4 X в Україні запропоновано з 1,2-літровими бензиновими турбомоторами PureTech потужністю 100 і 130 к. с., а також з 1,5-літровим 130-сильним турбодизелем BlueHDi. На тест Фокуса була надана дизельна версія.

У мотора спокійний характер. Він непогано почувається на малих обертах, а максимальні 300 Н∙м крутного моменту в розпорядженні з 1750 об/хв, тому тяги цілком достатньо.

1,5-літровий турбодизель порадує витратою палива Фото: Тарас Брязгунов

Звук турбодизеля дається взнаки, але він відносно неголосний (хоча в Opel Astra і особливо DS 4 цей самий двигун все ж таки чути менше). Та й вібрації не відчутні, а 8-ступінчастий автомат працює плавно.

Динаміка Citroen C4 X цілком достатня для міста, та й на трасі обгін відбувається досить легко. Розгін до 100 км/год займає 10,8 с, а максимальна швидкість седана становить 210 км/год.

М'яка підвіска Citroen C4 X плавно поглинає дорожні нерівності Фото: Тарас Брязгунов

Перевага дизеля — його економічність: паспортна витрата пального становить 5,7 л/100 км у міському циклі та 4,2 л/100 км — у заміському. У нас вийшло вкластися в 7 л на 100 км за умови переважно міської їзди із заторами. Не останню роль у зниженні витрати відіграє система глушіння мотора під час зупинок.

Комфортно і плавно — керованість Citroen C4 X

У Citroen C4 X у пріоритеті — комфорт. Його підвіска доповнена технологією PHC (Progressive Hydraulic Cushions) — гідравлічними упорами амортизаторів, що роблять їзду дуже м'якою. З ними вибоїни на дорозі поглинаються дуже плавно і тихо — майже як з пневмопідвіскою. Крени кузова при цьому, звісно, виражені, але вони не критичні.

Підвищений кліренс і м'яка підвіска дають змогу за потреби з'їхати з асфальту на ґрунтовку. Легке бездоріжжя — не перешкода для Citroen C4 X.

Кліренс седана становить 180 мм Фото: Тарас Брязгунов

Кермо крос-седана дуже легке — воно обертається двома пальцями, але зворотного зв'язку хотілося б більше. Зчеплення з дорогою і курсова стійкість не викликають питань. Шумоізоляція у C4 X непогана: на швидкостях після 110 км/год стає чути шум вітру, але загалом у салоні тихо.

Ціна Citroen C4 X в Україні

Седан Citroen C4 X 2023 коштує від 875 100 гривень за базову 100-сильну версію. Дизельний варіант у топовому виконанні Shine обійдеться в 1 130 800 гривень. Це не найдешевший седан С-класу в Україні, але й далеко не найдорожчий. А за мірками кросоверів, ціна Citroen C4 X дуже навіть невисока.

Фари Citroen C4 X нагадують логотип французької марки Фото: Тарас Брязгунов Задня частина седана загострена Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Новий Citroen C4 X можна назвати унікальним продуктом у своєму сегменті, адже це єдиний, наразі, компактний седан з якостями кросовера. У нього великий багажник і доволі просторий салон, а високий кліренс і м'яка підвіска роблять автомобіль пристосованим до наших доріг.

Плюси Citroen C4 X:

високий кліренс;

великий багажник;

економічний турбодизель;

комфортабельна їзда.

Мінуси Citroen C4 X:

обмежений огляд назад;

невеликий екран панелі приладів;

вузький отвір багажника.

Технічні характеристики Citroen C4 X: