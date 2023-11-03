Знайомий незнайомець: презентовано недорогий сімейний седан із двигуном Volvo (фото)

Недорогий седан Proton S70 відрізняється стриманим дизайном і багато оснащений. Під його капотом встановлено 177-сильний турбомотор Volvo.

У Малайзії представили новий Proton S70. Бюджетний седан С-класу надійде в продаж до кінця року. Про це повідомляє сайт Paultan.

В основі авто лежить платформа від Volvo

Proton S70 виглядає знайомо, адже в його основі лежить китайський Geely Emgrand. Річ у тім, що концерн Geely придбав бренд Proton, і це не перша подібна перелицьована модель. Примітно, що ця модель не буде суто малайзійською — Proton планують експортувати і в інші країни.

На передній панелі встановлено два дисплеї

Седан Proton S70 досягає 4,6 м завдовжки при колісній базі в 2,65 м. В його основі лежить платформа, створена спільно з Volvo. Від китайського побратима новий Proton S70 відрізняється дизайном решітки радіатора.

У салоні Proton S70 замінили кермо і встановили нову дворівневу центральну консоль. Седан отримав віртуальний щиток приладів і великий тачскрін мультимедіа. Серед опцій є камери кругового огляду, круїз-контроль і бездротова зарядка для смартфонів.

Оснащення включає камери кругового огляду і бездротову зарядку смартфонів

Новий Proton S70 оснащуватимуть 1,5-літровим трициліндровим турбомотором Volvo потужністю 177 к. с. У парі з ним працює 7-ступінчаста роботизована КПП із двома зчепленнями.

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