Китайці представили недорогого конкурента Tesla Model S із запасом ходу 550 км (фото)

Xpeng P7i 550 LFP став найдоступнішою модифікацією електричного седана. Конкурент Tesla Model S доступний у Китаї за ціною від 30 800 доларів.

Електромобіль Xpeng P7i отримав нову версію 550 LFP. Ця модифікація на 26 000 юанів (3600 доларів) дешевша за стандартну модель. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Xpeng P7i 550 LFP не отримав зовнішніх змін. Це стильний седан з незвичайними передніми дверима, які відчиняються вгору, як у деяких моделей Lamborghini.

Xpeng P7i отримав стильний дизайн Фото: Xpeng

Габарити Xpeng P7i 550 LFP:

довжина — 4888 мм;

ширина — 1896 мм;

висота — 1450 мм;

колісна база — 2998 мм.

В інтер'єрі встановлені два великі дисплеї з операційною системою Xmart OS 4.0. У список оснащення входять просунуті системи допомоги водієві.

В інтер'єрі встановлені два великі дисплеї Фото: Xpeng

Xpeng P7i 550 LFP оснащений електромотором потужністю 276 к.с. і 440 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 6,4 секунди.

Електромобіль отримав акумуляторну батарею місткістю 64,4 кВт⋅год. З ним автомобіль здатний проїхати до 550 км на одному заряді. Лише 10 хвилин швидкої зарядки достатньо, щоб збільшити запас ходу на 240 км.

Також на вибір доступні та повнопривідні версії Xpeng P7i потужністю 473 к.с. і 757 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,9 секунди.

Xpeng P7i 550 LFP уже доступний для замовлення в Китаї. Вартість новинки становить 223 900 юанів (30 800 доларів).

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