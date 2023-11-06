Представлено яскравий водневий кросовер від Nissan із великим запасом ходу (фото)

Venucia V Online DD-i Hydrogen Edition потрібно всього 5 хвилин заправки, щоб збільшити запас ходу на 500 км. Вартість новинки становить 137 000 доларів.

Кросовер Venucia V Online DD-i отримав нову версію на паливних елементах. Новинка вирізняється великим запасом ходу і здатна швидко заправлятися. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Venucia є спільним брендом Nissan і Dongfeng, який був запущений у 2010 році. До лінійки входить безліч різноманітних моделей, включно з кросоверами та мінівенами.

Venucia V Online DD-i Hydrogen Edition поки створено в єдиному екземплярі. Він оснащений літій-залізо-фосфатною батареєю від BYD. Зовні новинка не відрізняється від стандартної моделі.

Venucia V Online DD-i Hydrogen Edition не має зовнішніх відмінностей від стандартної моделі Фото: Xchuxing

Габарити Venucia V Online DD-i Hydrogen Edition:

довжина — 4607 мм;

ширина — 1917 мм;

висота — 1629 мм;

колісна база — 2700 мм.

Кросовер оснащений паливним елементом потужністю 60 кВт. Він живить електромотор потужністю 218 к.с.

В інтер'єрі встановлено комбінацію з двох дисплеїв Фото: Xchuxing

Лише 5 хвилин заправки достатньо, щоб збільшити запас ходу на 500 км. Кросовер витрачає 1 кг водню на 120 км шляху. Також авто може працювати за температури до -40℃.

Вартість Venucia V Online DD-i Hydrogen Edition становить 998 800 юанів (137 000 доларів). У майбутньому модель може надійти в серійне виробництво.

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