Понад 270 км/год заднім ходом: хорватський електрокар встановив незвичайний рекорд (відео)

Rimac Nevera встановив уже 24 рекорди швидкості та прискорення. Цього разу виробник перевірив максимальну швидкість гіперкара під час руху заднім ходом.

Електромобіль Rimac Nevera встановив ще один швидкісний рекорд. Цього разу гіперкару вдалося розігнатися понад 270 км/год заднім ходом. Відео опублікували на YouTube-каналі RimacAutomobili.

Rimac Nevera на початку 2023 року встановив 23 рекорди швидкості та прискорення на полігоні в німецькому Папенбурзі. 7 жовтня електромобіль повернувся в цю локацію для нового заїзду.

Незвичайний рекорд увійшов до Книги рекордів Гіннеса. Максимальна швидкість хорватського гіперкара заднім ходом становила 275,7 км/год.

У Rimac заявили, що ключем до успіху стала незвичайна електрична трансмісія Nevera. Електромотори здатні обертати колеса в будь-якому напрямку з однаковою швидкістю.

Пілот-випробувач Горан Дрндак зізнався, що рухатися швидко заднім ходом виявилося не так і просто. У такому режимі кермо обертає передні колеса у зворотні до руху сторони.

Пілоту довелося звикнути до поведінки авто під час руху заднім ходом Фото: Rimac

Ще однією складністю стало те, що всі системи охолодження та аеродинаміка Rimac Nevera спроєктовані з урахуванням того, що він буде їхати вперед. При русі заднім ходом збільшується ризик перегріву.

Rimac Nevera оснащений чотирма електромоторами сумарною потужністю 1914 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає 1,82 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 412 км/год.

Раніше Фокус розповів, що в Південній Африці встановили незвичайний світовий рекорд Гіннесса за участю 796 позашляховиків Suzuki Jimny.