Новий Volkswagen Transporter 2024 вперше помітили на дорогах (фото)

Volkswagen Transporter 2024 матиме мало спільного з новим Multivan і порідниться з Ford Transit Custom. У лінійці з'являться гібридні та електричні модифікації.

У Туреччині сфотографували новий Volkswagen Transporter. Фургон проходить випробування і буде представлений у 2024 році. Про це повідомляє сайт Motor1.

На новий Volkswagen Transporter чекають великі зміни — модель відокремлять від VW Multivan. Вона розробляється спільно з Ford і заснована на Ford Transit Custom. Виробництво двох фургонів налагодять на підприємстві Ford Otosan у Туреччині.

Volkswagen Transporter порідниться з Ford Transit Custom Фото: Motor1.com

Volkswagen Transporter 2024 закамуфльований, але видно, що в профіль він дуже схожий з Ford Transit Custom. Дві моделі відрізнятимуться насамперед дизайном передньої частини. У лінійці будуть вантажні, вантажопасажирські та пасажирські версії.

Новий Volkswagen Transporter отримає 2,0-літрові турбодизелі потужністю 109, 136, 150 і 170 к. с., а також 224-сильну гібридну установку з 2,5-літровою бензиновою четвіркою і електромотором.

У лінійці з'являться гібридні та електричні версії Фото: Motor1.com

Пізніше очікується й електромобіль Volkswagen Transporter. Його запропонують у версіях на 136 і 217 к. с., а запас ходу становитиме до 380 км.

До слова, це не перша спільна модель Ford і Volkswagen. Раніше Volkswagen Amarok поріднився з Ford Ranger, а електромобіль Ford Explorer побудували на платформі Volkswagen MEB.

Також Фокус розповідав про позашляхову версію Ford Transit Custom.