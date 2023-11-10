Не гірше за Tesla: електромобіль Geely відмінно впорався з тестом на керованість (відео)

Електромобіль Geely Galaxy E8 показав один із найкращих результатів у лосиному тесті серед усіх авто. Седан здатний проїхати до 700 км і підтримує швидку зарядку.

Експерти випробували електромобіль Geely Galaxy E8 2024 модельного року у двох складних тестах на керованість. Електрокар показав результати, які не поступаються Tesla Model S Plaid. Відео опублікували на YouTube-каналі km77.com.

Geely Galaxy E8 є середньорозмірним електричним седаном із нової лінійки китайського бренду. Ця модель пропонує інноваційні технології та великий запас ходу.

Випробування проходив електромобіль із шинами Goodyear Assurance ComfortTred розміром 245/45 R19. Вони чудово підходять для електричних моделей.

Спершу Geely Galaxy E8 випробували в тесті на слалом. Електричний седан проїхав смугу перешкод за 23,5 секунди. Він виявився швидшим за електрокар Cupra Born і універсал BMW M340d.

Потім електромобіль випробували в лосиному тесті, під час якого імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Автомобілю необхідно маневрувати на швидкості від 77 км/год, не зачепивши при цьому конуси.

Електричний седан зміг проїхати смугу перешкод на швидкості 82 км/год. Це один із найкращих результатів за весь час випробувань.

Geely Galaxy E8 оснащений електромотором потужністю 272 к.с. Запас ходу становить близько 700 км на одному заряді.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 6,9 секунди. Максимальна швидкість становить 190 км/год.

Раніше Фокус розповів, що експерти випробували заряджений електромобіль Fiat 500e Abarth 2023 року у двох складних тестах на керованість.