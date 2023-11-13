Названо найліквідніші та найбільш неліквідні автомобілі сучасності (фото)

Експерти проаналізували, наскільки втрачають у ціні автомобілі за 5 років експлуатації. Найліквіднішими виявилися спорткари, пікапи та гібриди, а найбільше знецінюються преміальні моделі та електрокари.

Ліквідність автомобіля — важливий параметр, який нерідко береться до уваги при виборі моделі. Багато покупців враховують вартість авто під час перепродажу. Експерти iSeeCars визначили, які автомобілі найбільше і найменше знецінюються після 5 років експлуатації.

У рамках дослідження ліквідності було проаналізовано ціни на 1,1 мільйона 5-річних авто, проданих у 2022-2023 роках. З'ясувалося, що зараз машини знецінюються набагато менше, ніж до пандемії COVID-19: середня втрата вартості становить 38,8% проти 50% у 2019 році.

Porsche 911 найменше втрачає в ціні за 5 років Фото: Porsche

Крім того, зазначається, що електромобілі дешевшають швидше, ніж моделі з двигунами внутрішнього згоряння — в середньому на 49,1% за 5 років. Гібриди ж, навпаки, більш ліквідні — втрачають 37,4% вартості. Популярні кросовери дешевшають на 41,2%, а найкраще проявили себе пікапи, які втратили лише 34,8% початкової ціни.

Також непогано проявляють себе спорткари. Найліквідніші авто сучасності — Porsche 911 (-9,3% за 5 років) і 718 Cayman (-17,6%). Добре зберігають вартість Toyota і Subaru.

Найліквідніші автомобілі з пробігом:

Porsche 911 Coupe — втрата вартості 9,3% ($18 094) Porsche 718 Cayman — 17,6% ($13 372). Toyota Tacoma — 20,4% ($8359). Jeep Wrangler — 20,8% ($8951). Honda Civic — 21,5% ($5817). Subaru BRZ — 23,4% ($8114). Chevrolet Camaro — 24,2% ($10 161). Toyota C-HR — 24,4% ($6692). Subaru Crosstrek — 24,5% ($7214). Toyota Corolla — 24,5% ($5800). Ford Mustang — 24,5% ($10 035). Porsche 718 Boxster — 25,1% ($20 216). Toyota Tundra — 25,3% ($12 588). Kia Rio — 25,8% ($5006). Porsche 911 Cabrio — 26,0% ($42 227). Honda HR-V — 26,2% ($7 318). Subaru Impreza — 26,2% ($6927). Kia Rio Sedan — 26,3% ($4959). Chevrolet Spark — 26,6% ($4784). Toyota RAV4 — 27,2% ($8858). Hyundai Accent — 27,4% ($5353). Toyota 4Runner — 27,4% ($13 147). Chevrolet Corvette — 27,5% ($22 712). Nissan Kicks — 27,5% ($6560). Subaru Impreza — 27,8% ($7158).

Maserati Quattroporte за 5 років знецінюється на 64,5% Фото: Maserati

Найбільше втрачають у вартості преміальні моделі. Особливо сильно знецінюються великі представницькі седани на кшталт Maserati Quattroporte (-64,5%) або BMW 7 Series (-61,8%).

Найбільш неліквідні авто сучасності:

Maserati Quattroporte — втрата вартості 64,5% ($90 588). BMW 7 Series — 61,8% ($72 444). Maserati Ghibli — 61,3% ($58 623). BMW 5 Series hybrid — 58,8% ($37 975). Cadillac Escalade ESV — 58,5% ($63 885). BMW X5 — 58,2% ($44 828). Infiniti QX80 — 58,1% ($47 399). Maserati Levante — 57,8% ($55 858). Jaguar XF — 57,6% ($39 720). Audi A7 — 57,2% ($48 917). Audi Q7 — 56,8% ($41 731). Cadillac Escalade — 56,5% ($59 093). Audi A6 — 56,3% ($38 252). Volvo S90 — 55,8% ($35 365). Nissan Armada — 55,7% ($36 875). Mercedes-Benz S-Class — 55,7% ($70 563). Lincoln Navigator L — 55,5% ($57 224). Mercedes-Benz GLS — 55,5% ($54 523). Tesla Model S — 55,5% ($60 145). BMW 5 Series — 55,3% ($39 856). BMW X5 — 54,7% ($39 992). Lincoln Navigator — 54,7% ($53 582). BMW X5 M — 54,0% ($66 277). Range Rover — 53,9% ($68 874). Cadillac XT5 — 53,9% ($31 737).

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