У Китаї готують недорогий електрокросовер із запасом ходу понад 600 км (фото)

Новий Arcfox αT5 — обтічний електрокросовер вартістю близько 30 000 доларів. Топова версія моделі здатна проїхати 660 км без підзарядки.

Опубліковано перші фото Arcfox αT5. Електричний кросовер від концерну BAIC офіційно представлять 17 листопада на автосалоні в Гуанчжоу. Про це повідомляє сайт Autohome.

Електрокар запропоновано у версіях на 252 і 272 к.с. Фото: autohome.com.cn

Новий Arcfox αT5 — електричний кросовер С-класу вартістю близько 30 000 доларів. У нього обтічний дизайн із загостреним "носом", розкосими фарами і аркоподібним дахом.

Розміри Arcfox αT5 2024:

довжина — 4690 мм;

ширина — 1936 мм;

висота — 1650 мм;

колісна база — 2845 мм.

Усі показання в салоні виведені на великий дисплей Фото: autohome.com.cn

Салон Arcfox αT5 виконаний у мінімалістському стилі. У авто відсутні щиток приладів і перемикачі, зате встановлено величезний тачскрін. Передні сидіння отримали електропривод.

Китайський електромобіль Arcfox αT5 оснащуватимуть моторами потужністю 252 і 272 к.с. Максимальна швидкість в обох версіях обмежена на позначці в 182 км/год.

Передні сидіння отримали електропривод Фото: autohome.com.cn

На вибір запропонують батареї ємністю 65 і 85,8 кВт∙год. Заявлений запас ходу становить 520 і 660 км, відповідно.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явився китайський електромобіль з оригінальним дизайном.

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