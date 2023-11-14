Британці показали 650-сильний електричний хетчбек у ретростилі (фото)

Vanwall Vandervell S Plus оснастять двома електромоторами сумарною потужністю 650 сил. Перші поставки хетчбека клієнтам заплановані на початок 2024 року.

Відроджений британський бренд Vanwall розсекретив надпотужну модифікацію свого електрокара Vandervell S. Версія Plus стане найшвидшою і найдорожчою в лінійці моделі. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Vanwall Vandervell S Plus отримав дизайн з елементами ретростилю. Спереду встановлені подвійні світлодіодні фари та масивний сплітер.

Спереду розташовані чотири фари Фото: Vanwall

Задні ліхтарі об'єднані в один блок. На задніх дверях є спойлер, а на бампері розмістили дифузор.

Ззаду розміщені компактні ліхтарі Фото: Vanwall

Vanwall Vandervell S Plus запропонують із кількома кольорами кузова на вибір. Одним із них стане знаковий відтінок Vanwall Racing Green.

Вага хетчбека становитиме близько 1800 кг. Це досить непоганий показник для електромобіля.

Vanwall Vandervell S Plus оснастять двома електромоторами сумарною потужністю 650 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займатиме близько трьох секунд.

Силова установка живиться від акумуляторної батареї місткістю 84 кВт⋅год. Запас ходу складе близько 420 км на одному заряді.

Електричний хетчбек випустять обмеженим накладом всього в 500 екземплярів. Початкова ціна моделі становитиме 135 760 доларів. Перші поставки клієнтам заплановані на початок 2024 року.

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