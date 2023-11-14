У Києві помітили новітній британський позашляховик у стилі старих Land Rover (фото)

Ineos Grenadier нагадує класичний Land Rover Defender, проте отримав сучасну "начинку". Позашляховик комплектують 3,0-літровими бензиновими та дизельними двигунами BMW.

У Києві сфотографували новий Ineos Grenadier 2023. Це перший позашляховик британської марки, помічений в Україні. Знімки опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Позашляховик комплектують бензиновими та дизельними двигунами BMW Фото: Topcars UA

Ineos Grenadier на польських номерах, тож не виключено, що позашляховик пригнали для розмитнення, адже офіційно в Україні він не продається. Утім, може бути, що власником авто є громадянин Польщі, який приїхав до Києва.

Новий Ineos Grenadier — сучасна варіація на тему класичного Land Rover Defender. Засновник компанії сер Джим Редкліф є шанувальником старих Land Rover і навіть намагався купити ліцензію на їх випуск.

Коли Land Rover відмовив у ліцензії, Джим Редкліф створив Ineos Grenadier, який дуже нагадує Defender. У Land Rover навіть подали до суду на Ineos, однак не змогли його виграти.

Ineos Grenadier має рамну конструкцію Фото: Topcars UA

У рамного позашляховика оригінальний інтер'єр із приладами в авіаційному стилі. Ineos Grenadier комплектують 3,0-літровими турбомоторами BMW — 286-сильним бензиновим і 249-сильним дизельним. Він отримав 8-ступінчастий автомат і повний привід зі знижувальною передачею.

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