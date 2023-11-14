Honda показала два нові електрокросовери з місткими багажниками (фото)

Honda e:NP2 та e:NS2 розроблені спеціально для китайського ринку. Обидва кросовери будуть засновані на новітній платформі e:N Architecture F і зможуть проїхати понад 500 км на одному заряді.

Honda розширить лінійку повністю електричних моделей. Японський бренд продемонстрував місткість електрокросоверів e:NP2 та e:NS2, звернувшись по допомогу до гімнасток. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Електричні кросовери Honda e:NP2 і e:NS2 призначені для китайського ринку. Вони обидва отримали купеподібний силует, але мають кілька відмінностей.

Honda eNP2 отримає C-подібні денні ходові вогні Фото: Honda Honda eNS2 отримає Y-подібні денні ходові вогні Фото: Honda

Щоб продемонструвати практичність нових кросоверів, у Honda попросили шістьох професійних гімнасток розміститися в багажнику. Вони легко впоралися з цим завданням.

Гімнастки легко помістилися в багажнику авто Фото: Honda

Honda випускатиме e:NP2 спільно з китайським концерном GAC, а в розробці e:NS2 брала участь компанія Dongfeng. Ці моделі отримають різний дизайн екстер'єру.

Кросовери отримають мінімалістичні інтер'єри з компактною панеллю приладів і великим дисплеєм інформаційно-розважальної системи. Також передбачено проекційний дисплей для водія.

В інтер'єрах кросоверів переважатиме мінімалізм Фото: Honda

Honda e:NP2 і e:NS2 будуть засновані на платформі e:N Architecture F. Очікується, що кросовери оснастять електромоторами потужністю понад 200 к.с. Запас ходу становитиме понад 500 км на одному заряді.

Нові електрокросовери почнуть випускати вже на початку 2024 року. Вартість моделей розсекретять під час презентації в Китаї.

Раніше Фокус розповів, що на Японській виставці мобільності 2023 Honda представила компактний електромобіль CI-MEV.