В Україні з'явився недорогий електрокар за ціною Duster із запасом ходу понад 400 км (фото)

Електромобіль BYD Seagull — компактний 3,8-метровий хетчбек з оригінальним дизайном. Він оснащений 75-сильним мотором і здатний проїхати до 405 км без підзарядки.

В Україні з'явився новий BYD Seagull. Компактний хетчбек є одним із найдоступніших електромобілів 2023 року на українському ринку. Оголошення про продаж моделі з'явилися на Auto.ria.

Ціна BYD Seagull в Україні становить від 15 300 до 17 300 доларів. Електромобілі в нашу країну везуть із Китаю, хоча модель представлена і на європейському ринку.

Запас ходу електрокара сягає 405 км Фото: BYD Auto

Новий BYD Seagull — найдешевший електромобіль китайської марки. Компактний 3,78-метровий хетчбек А-класу вирізняється оригінальним дизайном із клиноподібною віконною лінією.

У салоні встановлено невеликий віртуальний щиток приладів і великий 12,8-дюймовий тачскрін. Хоча модель бюджетна, вона може бути оснащена безключовим доступом, клімат-контролем, круїз-контролем, камерою заднього виду і парктроніком.

У салоні встановлено віртуальний щиток приладів і великий тачскрін Фото: BYD Auto

Китайський електромобіль BYD Seagull оснащений 75-сильним мотором, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 130 км/год. В Україну привезли моделі з батареєю на 38,8 кВт∙год і запасом ходу 405 км, але також є більш доступний варіант з батареєю ємністю 30 кВт∙год, здатний проїхати 305 км без підзарядки.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явився оригінальний електричний мінівен BYD.

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