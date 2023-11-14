Найдорожчий Ferrari пішов із молотка за ціною понад $50 мільйонів (фото)

Випущено лише три Ferrari 250 GTO із 4,0-літровим двигуном V12. Спорткар відзначився успіхами у престижних змаганнях.

У Нью-Йорку на аукціоні RM Sotheby's продали унікальний Ferrari 250 GTO 1962 року. За знаменитий спорткар виручили 51,7 мільйона доларів і це найдорожче авто, продане у 2023 році. Про нього розповіли на сайті аукціонного дому.

Існує лише три Ferrari 250 GTO/330 Фото: RM Sotheby's

Не секрет, що Ferrari 250 GTO – найдорожча модель історії італійської марки. Ціна цих купе часом сягає 70 мільйонів доларів.

Ferrari 250 GTO домінували на гоночних трасах Європи. У 1962-1964 роках вони принесли італійській команді три чемпіонські титули в серії FIA GT.

Автомобіль неодноразово вигравав нагороди на автофестивалях Фото: RM Sotheby's

Усього випущено лише 36 Ferrari 250 GTO, проте цей автомобіль особливий. Він відноситься до серії Ferrari 330 LM – таких купе існує лише три.

Головна особливість Ferrari 330 LM – потужніший 4,0-літровий V12 на 390 л. с. Він дозволяє розганятись до 100 км/год за 6 с і розвивати 300 км/год.

Під капотом встановлений 4,0-літровий V12 Фото: RM Sotheby's

Саме це авто досягло успіхів у змаганнях. Воно посіло друге місце у 1000-кілометровій гонці на автодромі Нюрбургрінг і перемагало виступало у гірських перегонах.

З 1985 Ferrari 330 LM знаходиться в США, де пройшов реставрацію. Він неодноразово брав участь у гонках ретро-авто та вигравав нагороди на автофестивалях.

Раніше Фокус повідомляв, що на продаж виставлено рідкісних італійських суперкарів без пробігу.

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