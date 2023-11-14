"Жигулі" з сюрпризом: у Польщі з'явився незвичайний побратим ВАЗ-2101 (фото)
Старий Fiat 125p схрестили з Dodge Ram 2012 року. В американського пікапа запозичили шасі, двигун і деталі інтер'єру.
У Польщі виконали оригінальний тюнінг Fiat 125p. Рідного "брата" Lada переробили на екстремальний спорткар. Про це повідомляє сайт Carakoom.
Кузов Fiat 125p поставили на рамне шасі пікапа Dodge Ram 2012 року. Для цього його довелося розширити — це видно по колісних арках. На додачу, встановлено величезні 20-дюймові колеса. В іншому авто візуально мало чим відрізняється від стандартної моделі, хоча бампери, решітка радіатора і скло у нього повністю нові.
Салон практично повністю запозичений у Dodge Ram — у нього взяли кермо, прилади, передню панель і сидіння. У Fiat 125p з'явилися клімат-контроль і тачскрін.
Під капотом встановлено 5,7-літровий V8 Hemi потужністю 390 к. с. У парі з ним працює 5-ступінчаста автоматична КПП, а привід у авто — повний.
Fiat 125p випускали на польському підприємстві FSO за ліцензією з 1967 по 1991 рік і загалом зібрали майже 1,5 мільйона авто. Він є близьким родичем "Жигулів" ВАЗ-2101 і ВАЗ-2103.
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