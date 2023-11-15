Які електромобілі купують у різних регіонах України: найпопулярніші моделі жовтня
Українці почали купувати більше нових і вживаних електромобілів. При цьому вибір автомобілістів відрізняється залежно від регіону.
За жовтень в Україні купили майже 6,2 тисячі нових і вживаних електромобілів. Експерти назвали найпопулярніші моделі за регіонами. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".
Загалом за минулий місяць купили на 156% більше електрокарів, ніж за аналогічний період 2022 року. При цьому більшу частину сегмента заповнили імпортовані моделі з пробігом. Експерти вважають, що така тенденція пов'язана з пільговими умовами розмитнення для електричних авто.
Загалом в Україні зареєстровано 76 916 електромобілів. З них лише 2 145 авто становлять вантажні моделі.
Топ 5 регіонів за кількістю реєстрацій електромобілів:
- Львівська область — 692 авто (93% вживані).
- Київ — 554 авто (61% вживані).
- Дніпропетровська область — 348 авто (78% вживані).
- Київська область — 299 авто (66% вживані).
- Вінницька область — 280 авто (88% вживані).
На ринку нових електромобілів лідером у цих регіонах залишається Volkswagen ID.4. Покупців приваблює невисока вартість моделі та великий запас ходу.
Найпопулярніші імпортовані електромобілі з пробігом:
- Volkswagen e-Golf — у Львівській області.
- Tesla Model 3 — у Києві та Київській області.
- Nissan Leaf — у Дніпропетровській та Вінницькій областях.
Раніше Фокус писав, що експерти назвали найпопулярніші авто в кузові універсал в Україні за жовтень.