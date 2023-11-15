У Китаї надійшов у продаж яскравий компактний електромобіль за $6400 (фото)
Wuling Hongguang Mini EV третього покоління офіційно дебютував у Китаї. Новинка отримала запас ходу 215 км і підтримує швидку зарядку.
У Китаї надійшов у продаж доступний електромобіль Wuling Hongguang Mini EV Macaron. Новинка відрізняється оновленим дизайном і поліпшеним інтер'єром. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.
Новий Wuling Hongguang Mini EV Macaron отримав яскравий дизайн з компактними передніми фарами та білими акцентами на кузові. Порт для зарядки розташований спереду.
Ззаду встановлено невеликі горизонтальні ліхтарі. Моделі доступна в п'яти кольорах: світло-жовтий манго, молочно-абрикосова кава, зелений авокадо, білий персиковий рожевий і синій ірис.
Габарити Wuling Hongguang Mini EV Macaron:
- довжина — 3064 мм;
- ширина — 1493 мм;
- висота — 1629 мм;
- колісна база — 2010 мм.
В інтер'єрі розміщено чотири посадочні місця. Також всередині можна знайти 8-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи, аудіосистему з двома динаміками та три порти USB. Об'єм багажника становить до 734 літрів.
Wuling Hongguang Mini EV Macaron оснащений електромотором потужністю 41 к.с. і 92 Нм крутного моменту. Максимальна швидкість становить 100 км/год.
Електромобіль оснащений акумуляторною батареєю місткістю 17,3 кВт⋅год. Запас ходу становить до 215 км на одному заряді.
Wuling Hongguang Mini EV Macaron підтримує швидку зарядку постійним струмом. Вона дає змогу поповнити запас батареї з 30% до 80% за 35 хвилин.
Електрокар уже можна замовити на сайті виробника. Початкова вартість моделі становить 46 800 юанів (6 400 доларів).
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