Британці представили електромобіль для перевезень із ресурсом понад 20 років (фото)

WEVC eCV1 отримав кузов із переробленого алюмінію і має мінімальний рівень шкідливих викидів. Фургон може надійти у виробництво вже у 2025 році.

Британський стартап Watt Electric Vehicle Company представив електричний фургон для перевезень eCV1. Кузов новинки виготовлено з переробленого алюмінію. Про це розповіли на сайті Electrek.

У Watt Electric Vehicle Company заявили, що eCV1 виготовлятимуть виключно з екологічно чистих і придатних для вторинного перероблювання матеріалів. Головною метою проєкту є зниження шкідливих викидів протягом усього життєвого циклу електромобілів.

WEVC eCV1 зможе прослужити понад 20 років. Це в кілька разів довше багатьох інших комерційних автомобілів.

Фургон отримав мінімалістичний дизайн із вертикальними фарами. Замість бічних дзеркал заднього виду встановлено камери.

Фургон WEVC eCV1 отримав мінімалістичний дизайн Фото: Watt Electric Vehicle Company

Термін служби WEVC eCV1 буде продовжуватися шляхом регулярних оновлень і модернізацій. Також буде проводитися заміна акумуляторних батарей.

Прототип фургона вже проходить випробування у Великій Британії. Він оснащений акумуляторною батареєю місткістю 110 кВт⋅год. Запас ходу становить 310 км на одному заряді.

Подробиці про силову установку WEVC eCV1 поки що невідомі. Старт виробництва фургона заплановано на 2025 рік.

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