Skyline GT-R для сім'ї: на продаж виставлено рідкісний універсал Nissan (фото)

Сімейний універсал Nissan Stagea 260RS Autech оснащений турбодвигуном від знаменитого спорткара Skyline GT-R. Він отримав повний привід і керовані задні колеса.

У США на аукціон Cars and Bids виставлено рідкісний універсал Nissan Stagea 260RS Autech 1998 року. Авто є практичнішою альтернативою знаменитому Nissan Skyline GT-R. Про це повідомляється на сайті аукціону.

Універсал отримав двигун від Nissan Skyline GT-R Фото: Cars and Bids

Nissan Stagea був більш практичним побратимом моделі Skyline у кузові універсал. В Японії вирішили зробити заряджену версію моделі. Загалом випустили лише 1700 таких авто.

Тюнінг Nissan Stagea виконала компанія Autech. Під капот встановили 2,6-літрову турбошістку RB26DETT від Nissan Skyline GT-R. На папері двигун розвивав 276 к. с., а в реальності — близько 320 к. с.

У салоні з'явилися спортивні крісла та кермо Фото: Cars and Bids

У Nissan Skyline GT-R також запозичили 5-ступінчасту механічну КПП, систему повного приводу Attesa 4WD і шасі з керованими задніми колесами. Також допрацювали підвіску і збільшили гальма.

Від стандартного Nissan Stagea варіант 260RS Autech відрізняється масивним аеродинамічним обвісом, великим заднім антикрилом і 17-дюймовими дисками. Салон оздоблено велюром, а також встановлено сидіння і кермо від Nissan Skyline GT-R.

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