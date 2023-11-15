Народні умільці своїми руками відтворили ексклюзивний італійський суперкар (відео)

Копія Pagani Huayra має сталевий каркас і кузов зі скловолокна. Саморобний автомобіль оснастили двигуном Toyota.

У В'єтнамі помітили рідкісний суперкар Pagani Huayra. Дороге авто відтворили місцеві майстри. Відео побудови авто опублікували на Youtube-каналі NHET TV.

Кузов автомобіля виконаний зі склопластику Фото: скриншот / YouTube

Клон Pagani Huayra будували протягом кількох місяців. В основі авто лежить саморобний трубчастий каркас. Потім було створено макет Pagani Huayra з глини, на якому зі скловолокна виклеювали деталі кузова.

Суперкар Pagani Huayra відтворено доволі точно. Копія повторює його за дизайном до найменших деталей на кшталт дзеркал заднього виду або висувних елементів активної аеродинаміки. Двері авто піднімаються вгору. Поліровані колісні диски взуті в шини Continental.

В основі авто лежить трубчастий каркас Фото: скриншот / YouTube

Салон також повторює інтер'єр Pagani Huayra, хоча, звісно, він не настільки розкішний. До того ж, характеристики саморобного авто не дозволяють назвати його суперкаром, адже його оснастили чотирициліндровим двигуном від старої 40-річної Toyota.

Нагадаємо, що суперкар Pagani Huayra оснащували 6,0-літровим турбованим V12, який у різних версіях розвивав від 740 до 850 к. с. Максимальна швидкість перевищує 370 км/год.

Це не перший подібний проект від в'єтнамських майстрів. Раніше вони відтворили не менш знаменитий суперкар LaFerrari.

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